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Россиянин умер при посадке самолета в Армении
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Россиянин умер при посадке самолета в Армении 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Ереван скончался при посадке самолета в аэропорту столицы Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления гражданской авиации Армении Сатеника Ованнисяна.
"39-летний гражданин России, армянин по национальности Артак Ванецян скончался при посадке. Медики попытались оказать необходимую помощь, однако спасти его не удалось", — сказал Ованнисян.
Как отмечается в различных местных СМИ, скончавшийся россиянин страдал онкологическим заболеванием.
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