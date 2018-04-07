Россиянин умер при посадке самолета в Армении 

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Ереван скончался при посадке самолета в аэропорту столицы Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления гражданской авиации Армении Сатеника Ованнисяна.
"39-летний гражданин России, армянин по национальности Артак Ванецян скончался при посадке. Медики попытались оказать необходимую помощь, однако спасти его не удалось", — сказал Ованнисян.
Как отмечается в различных местных СМИ, скончавшийся россиянин страдал онкологическим заболеванием.