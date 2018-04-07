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Гулять — не работать
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Гулять — не работать 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса novcity.ru  Не забывает о нас родной Роструд: мы еще только куличи к Пасхе припасаем, а в «в верхах» уже позаботились о том, чтобы народу на Первомай и на шашлыки время хватило, и на огородные работы.
В связи с празднованием Дня Весны и Труда первая рабочая неделя мая будет короткой и продлится всего два дня, так что работать россияне будут только в четверг и пятницу — 3 и 4 мая.
При этом в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет.
В июне, в связи с празднованием 12 числа Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно.
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