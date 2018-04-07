Гулять — не работать

Фото с ресурса novcity.ru Не забывает о нас родной Роструд : мы еще только куличи к Пасхе припасаем, а в «в верхах» уже позаботились о том, чтобы народу на Первомай и на шашлыки время хватило, и на огородные работы.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда первая рабочая неделя мая будет короткой и продлится всего два дня, так что работать россияне будут только в четверг и пятницу — 3 и 4 мая.

При этом в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет.