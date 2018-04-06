Большинство китайцев требуют ввести ограничительные меры для электоровелосипедов — опрос

Пекин, 6 апреля / Синьхуа / — Более 80 проц. участников проведенного недавно газетой «Китайская молодежь» /"China Youth Daily"/ опроса высказались за ужесточение контроля в отношении электрических велосипедов.

По результатам опубликованного на днях опроса 63,5 проц. из 2008 респондентов заявили, что у них есть электробайк.

Около 90 проц. опрошенных сказали, что неподобающее поведение среди велосипедистов стало частым явлением, в частности 56,5 проц. участников опроса упомянули быстрое вождение, 52,6 проц. — проезд на красный свет светофора, и 52,3 проц. — движение в обратном направлении.

При этом, 64,4 проц. опрошенных хотят лучших мер контроля, а 59,3 проц. высказались за регистрацию для велосипедистов.

По словам директора Института городского транспорта при Китайской академии городского планирования и дизайна Чжао Цзе, при поощрении использования электровелосипедов среди населения, должно быть усилено управление в данной сфере с целью сокращения числа несчастных случаев. -0-