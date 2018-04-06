Опрос: греки доверяют России больше, чем США

В частности, предметом исследования общественного мнения стало отношение греков к вопросу об урегулировании спора с соседней Македонией относительно государственного наименования этой страны. Как известно, Греция почти 30 лет добивается изменения названия соседней республики, чтобы её не путали с одноименным греческим регионом. В настоящее время между Афинами и Скопье идут активные переговоры на эту тему, в результате которых стороны надеются выйти на компромиссный и взаимоприемлемый вариант названия бывшей югославской республики.

В ходе соцопроса, проведенного ЭЛИАМЕП на полученный из США денежный грант, выяснилось, что Соединенные Штаты расположились на последнем месте по уровню доверия греков.

Так, отвечая на вопрос о том, поддержка какой страны или международной организации помогает Греции в решении спора Афин с Македонией о госнаименовении, на США указали лишь 5% респондентов. При этом Германия ЕС набрали 5,5% голосов, а НАТО — 7%.

На первом же месте, по мнению жителей Греции, оказалась Россия . В том, что наша страна поддерживает Афины в данном чувствительном для греков вопросе уверены 18% респондентов.

Комментируя «РГ» указанные результаты исследования, ведущий научный эксперт ЭЛИАМЕП Иоаннис Армаколас отметил, что в Греции традиционно относятся к России, как к дружественной стране из-за крепких исторических, культурных и духовных связей. Полученный западными партнерами Греции уровень доверия со стороны местного населения эксперт назвал «парадоксальным».

Что касается угроз безопасности Греции со стороны иностранных государств, то здесь 50,5% опрошенных отметили Турцию , 4,5% — Германию, 2,5% — Македонию, 2% — США, 0% — Россию. Также 33,5% греков считают, что их стране никто не угрожает.

За скорейшее урегулирование спора с Македонией выступают 53% респондентов, а 13% опрошенных считают, что не видят срочности в решении данного вопроса. При этом абсолютное большинство опрошенных (71,5%) выступает против использования слова «Македония» в названии соседней страны, и только 22,5% допускает такую возможность.

Отмечается, что опрос проводился при помощи телефонных интервью, участие принял 1071 человек. В организации социсследования также принимал участие Центр изучения общественного мнения греческого Университета Македонии.