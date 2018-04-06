Почти половина населения России не собирается смотреть матчи ЧМ-2018 по ТВ

опрос

на тему стартующего 14 июня в России чемпионата мира по футболу. Социологи интересовались отношением населения страны к предстоящему событию и их интересом к нему.

Как выяснилось, 43% опрошенных не будут смотреть игры чемпионата по телевидению, еще 19% интересны только матчи с участием сборной России. Смотреть встречи мундиаля собираются 30% населения.

Хотели бы увидеть игры на стадионе 47% россиян (среди мужчин — 58%). 10% считают, что у них есть шансы это сделать. Однако абсолютное большинство (52%) не хотят идти на футбольные стадионы.

При ответе на вопрос «как вы относитесь к тому, что в России пройдет чемпионат мира по футболу: положительно или отрицательно?» первый вариант выбрали 74% россиян, хотя в июле 2014 года положительных ответов было только 58%.

Респонденты также оценили шансы подопечных Станислава Черчесова на домашнем турнире. Большинство (17%) среди интересующихся темой полагает, что сборная РФ выйдет из группы, но дальше по турнирной сетке не пройдет. 14% считает, что команда не выйдет из группы, еще 9% — что доберется до четвертьфинала. 4% полагает, что россиянам удастся стать чемпионами мира. Большинство (45%) либо выбрало ответ «не слежу за футболом», либо затруднились ответить.

Три четверти опрошенных говорят, что им важен хороший результат российской сборной, а 22% не придают этому значения.