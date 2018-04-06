Лишь 4 процента интересующихся футболом россиян думают, что сборная России выиграет ЧМ-2018 

Всего 4 процента россиян, интересующихся футболом, верят, что сборная России победит на предстоящем чемпионате мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Отмечается, что 17 процентов думают, что россиянам удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14 процентов полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф.
Мнение о том, что национальная команда «выйдет в четвертьфинал», высказали 9 процентов участников опроса. Ответ «выйдет в полуфинал» дали 6 процентов опрошенных, и столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал. Почти треть респондентов сказала, что «не следит за футболом», еще 13 процентов затруднились ответить.
Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.