Лишь 4 процента интересующихся футболом россиян думают, что сборная России выиграет ЧМ-2018

Всего 4 процента россиян, интересующихся футболом, верят, что сборная России победит на предстоящем чемпионате мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение» . Отмечается, что 17 процентов думают, что россиянам удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14 процентов полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф.

Мнение о том, что национальная команда «выйдет в четвертьфинал», высказали 9 процентов участников опроса. Ответ «выйдет в полуфинал» дали 6 процентов опрошенных, и столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал. Почти треть респондентов сказала, что «не следит за футболом», еще 13 процентов затруднились ответить.