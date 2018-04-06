Как будем отдыхать в майские праздники? 

В 2018 году в праздник Весны и Труда россияне отдохнут три дня подряд: 30 апреля (понедельник), 1 мая (вторник), 2 мая (среда). В честь Дня Победы жителей ждет еще один выходной 9 мая. В этом году праздник выпадает на среду.
Отметим, что в предпраздничные дни, согласно Трудовому кодексу, рабочее время сокращается на час.
К слову, в июне нас также ждут продолжительные выходные. День России 12 июня выпадает на вторник. Он является нерабочим праздничным днем. В понедельник, 11 июня, россияне также будут отдыхать за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.