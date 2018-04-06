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Россияне смогут оценить эффективность работы чиновников
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Россияне смогут оценить эффективность работы чиновников 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Понять, как работают руководители и сотрудники, например, многофункциональных центров теперь можно будет, заглянув в своеобразный «виртуальный журнал».
У россиян появилась возможность дать оценку работе чиновников. Новые правила расчета эффективности госслужащих утвердили в правительстве. Соответствующее постановление опубликовано утром в пятницу на сайте кабинета.
Понять, как работают руководители и сотрудники, например, многофункциональных центров теперь можно будет, заглянув в своеобразный «виртуальный журнал». В журнале можно будет оценить, выдают ли вовремя загранпаспорт, оформляют справку, зачисляют ребенка в детский сад или регистрируют по месту жительства.
Такая мотивация, по мнению кабмина, поможет наладить более эффективную работу чиновников с населением.
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