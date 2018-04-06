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Что на самом деле думают россияне о ЧМ-2018
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Что на самом деле думают россияне о ЧМ-2018 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
Опрос, из которого вы узнаете, что 4% граждан РФ верят в победу России на домашнем турнире.
Чемпионат мира в России стартует в середине июня. Но уже сейчас известно, что о нем думают простые жители нашей страны. Фонд «Общественное мнение» провел опрос по поводу ЧМ-2018. Как россияне относятся к турниру, чего ждут от сборной России, волнует ли их безопасность. Ответы на эти и другие вопросы — в результатах исследования.
Официальная выдержка из «регламента» опроса: «ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%».
Внутри каждого общего ответа есть и отдельные, конкретные фразы людей. Например, рассуждая о плюсах ЧМ-2018, респонденты говорили что «деньги в страну придут», «туристы увидят, что у нас по улицам не ходят медведи» или просто констатировали: «Пускай пацаны играют». Наконец, самая мощная причина провести чемпионат мира: «Назло Англии!».
Критикуя чемпионат мира, народ возмущается тем же, чем и всегда: бессмысленными, по их мнению, тратами. «Денег вбухали», «денег много жахнут в никуда», «понесем большие затраты» — главные хиты среди ответов. Некоторые считают, что «не надо позориться, все равно в футбол плохо играют». А в числе одного процента есть и чудесный ответ на вопрос «Почему вы отрицательно относитесь к ЧМ-2018»: «Я не футболист».
А вот и самый важный график. Как выступит сборная России на ЧМ-2018. Отвечают мужчины. И женщины.
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 Ещё 2 источника 
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