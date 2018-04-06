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Качество воды в регионе челябинцы оценивают как катастрофическое
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Качество воды в регионе челябинцы оценивают как катастрофическое 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Социологи опросили 700 челябинцев и узнали их мнение о качестве воды в регионе. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.
На вопрос как вы оцениваете ситуацию с состоянием водных ресурсов в городе Челябинске 51,8% респондентов ответили, что считаю ситуацию очень плохой, близкой к катастрофической.
«Как благополучную охарактеризовал ситуацию с водой каждый десятый респондент (10,9%). Чаще других так отвечали мужчиныстарше 50 лет, по социальному положению пенсионеры, а также челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности. 5,3% затруднившихся с ответом челябинцев, это чаще мужчины, респонденты со средним, специальным или неполным высшим образованием, по социальному положению — пенсионеры и руководители предприятий, а также жители города с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего», — пояснили социологи.
Анализ ответов показал, что неудовлетворительным качество воды считают жители Ленинского района Челябинска, а респонденты в Центральном и Советском районах всё больше считают, что ситуация гораздо хуже и близка катастрофа.
В целом, по мнению социологов, опрос продемонстрировал весьма неутешительную картину состояния общественного мнения. И, видимо, это тот случай, когда данные опроса отражают реальную картину, поскольку экспертами практически единогласно признаётся необходимость безотлагательных и конкретных масштабных действий по осуществлению более бережного, рационального использования и обеспечению сохранности водных ресурсов Челябинска и Челябинской области, утверждается важность выделения на эти мероприятия необходимых финансовых средств и других ресурсов.
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 Ещё 2 источника 
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