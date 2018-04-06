Качество воды в регионе челябинцы оценивают как катастрофическое

Социологи опросили 700 челябинцев и узнали их мнение о качестве воды в регионе. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

На вопрос как вы оцениваете ситуацию с состоянием водных ресурсов в городе Челябинске 51,8% респондентов ответили, что считаю ситуацию очень плохой, близкой к катастрофической.

«Как благополучную охарактеризовал ситуацию с водой каждый десятый респондент (10,9%). Чаще других так отвечали мужчиныстарше 50 лет, по социальному положению пенсионеры, а также челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности. 5,3% затруднившихся с ответом челябинцев, это чаще мужчины, респонденты со средним, специальным или неполным высшим образованием, по социальному положению — пенсионеры и руководители предприятий, а также жители города с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего», — пояснили социологи.

Анализ ответов показал, что неудовлетворительным качество воды считают жители Ленинского района Челябинска, а респонденты в Центральном и Советском районах всё больше считают, что ситуация гораздо хуже и близка катастрофа.