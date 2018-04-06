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Россияне одобрили ЧМ-2018 в России
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Большинство россиян положительно относятся к тому, что Россия примет ЧМ-2018 — ФОМ 

Р-Спорт 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян положительно относятся к тому, что летом Россия примет у себя Чемпионат мира по футболу, при этом с июля 2014 года это число заметно возросло, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
Социологи выяснили, что большинство россиян положительно относятся к тому, что Россия в этом году будет хозяйкой Чемпионата мира по футболу, при этом с июля 2014 года их число заметно возросло.
Так, на вопрос "как вы относитесь к тому, что в России пройдёт Чемпионат мира по футболу: положительно или отрицательно?" в июле 2014 года позитивный ответ дали 58% наших соотечественников, а в апреле текущего года уже 74%. Число тех, кто негативно относится к данному событию не указанный период не изменилось — всего 10%, еще 15% затруднились ответить (в 2014 году их было 32%).
Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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