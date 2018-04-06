РЗН: россияне жалуются на плохое качество медуслуг

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». Россияне стали чаще жаловаться на низкое качество и недоступность медицинских услуг. В 2017 г. в Росздравнадзор (РЗН) поступило 24 тыс. жалоб, что на 22% больше, чем в 2016 г.

Основное количество обращений касалось низкого качества медицинской помощи — 16,2 тыс. обращений, что на 3 тыс. больше, чем в 2016 г., сообщает Росздравнадзор.

Служба проверила работу 7,7 тыс. государственных и частных медицинских организаций. В 42,2% учреждений выявлено 4,6 тыс. нарушений. Чаще всего речь шла о малой доступности и низком качестве медпомощи — 2,2 тыс. случаев (+ 10% к 2016 г.). Отмечено 1,2 тыс. случаев медицинского вмешательства без согласия пациента и 479 случаев отказа в медпомощи.

Большинство обращений граждан поступает на сайт Росздравнадзора. Проверки проводят после изучения жалоб, и некоторые жалобы оказываются необоснованными.

Доступность медицинской помощи оценивают по тому, как долго пришлось ждать приема врача, быстро ли приехала «скорая», в какие сроки провели плановую операцию.