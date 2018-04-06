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РЗН: россияне жалуются на плохое качество медуслуг
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РЗН: россияне жалуются на плохое качество медуслуг 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Россияне стали чаще жаловаться на низкое качество и недоступность медицинских услуг. В 2017 г. в Росздравнадзор (РЗН) поступило 24 тыс. жалоб, что на 22% больше, чем в 2016 г.
Основное количество обращений касалось низкого качества медицинской помощи — 16,2 тыс. обращений, что на 3 тыс. больше, чем в 2016 г., сообщает Росздравнадзор.
Служба проверила работу 7,7 тыс. государственных и частных медицинских организаций. В 42,2% учреждений выявлено 4,6 тыс. нарушений. Чаще всего речь шла о малой доступности и низком качестве медпомощи — 2,2 тыс. случаев (+ 10% к 2016 г.). Отмечено 1,2 тыс. случаев медицинского вмешательства без согласия пациента и 479 случаев отказа в медпомощи.
Большинство обращений граждан поступает на сайт Росздравнадзора. Проверки проводят после изучения жалоб, и некоторые жалобы оказываются необоснованными.
Доступность медицинской помощи оценивают по тому, как долго пришлось ждать приема врача, быстро ли приехала «скорая», в какие сроки провели плановую операцию.
Опрос ВЦИОМ в 2017 г. показал, что лишь 9% россиян положительно оценивают состояние здравоохранения. Основными проблемами граждане считают непрофессионализм врачей (37%), нехватку врачей (37%), дорогие лекарства (35%) и недостаточную оснащенность медучреждений современным оборудованием (31%).
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