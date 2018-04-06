Правительство изменило правила оценки предоставления госуслуг

По правилам, утвержденным в 2012 году, россияне могут оценивать работу руководителей территориальных органов власти и подразделений внебюджетных фондов с учетом качества предоставляемых ими госуслуг. Результаты оценки граждан могут стать основанием для досрочного увольнения чиновников.

Внесенные правительством поправки расширяют действие этих правил на руководителей многофункциональных центров (МФЦ), предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

Работу глав МФЦ начнут оценивать по отзывам граждан с 1 июля 2019 года. Для обратной связи создали специальный портал «Ваш контроль». Также кабмин рекомендовал региональным органам власти и МФЦ публиковать на своих сайтах соответствующие модули для опросов. Кроме того, правительство призвало глав регионов назначить в своих центральных аппаратах конкретных людей, которые будут отвечать за контроль качества предоставления государственных услуг.

Сообщается, что система мотивации для чиновников будет основана не только на оценке качества госуслуг гражданами, но и на результатах работы с отзывами, оставленными на портале «Ваш контроль».