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Правительство изменило правила оценки предоставления госуслуг
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Правительство изменило правила оценки предоставления госуслуг 

Аргументы и Факты 6 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Правительство России внесло изменения в правила оценки качества предоставления государственных услуг. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.
По правилам, утвержденным в 2012 году, россияне могут оценивать работу руководителей территориальных органов власти и подразделений внебюджетных фондов с учетом качества предоставляемых ими госуслуг. Результаты оценки граждан могут стать основанием для досрочного увольнения чиновников.
Внесенные правительством поправки расширяют действие этих правил на руководителей многофункциональных центров (МФЦ), предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Работу глав МФЦ начнут оценивать по отзывам граждан с 1 июля 2019 года. Для обратной связи создали специальный портал «Ваш контроль». Также кабмин рекомендовал региональным органам власти и МФЦ публиковать на своих сайтах соответствующие модули для опросов. Кроме того, правительство призвало глав регионов назначить в своих центральных аппаратах конкретных людей, которые будут отвечать за контроль качества предоставления государственных услуг.
Сообщается, что система мотивации для чиновников будет основана не только на оценке качества госуслуг гражданами, но и на результатах работы с отзывами, оставленными на портале «Ваш контроль».
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