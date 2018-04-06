Назван процент уверенных в победе сборной на ЧМ-2018 россиян

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Деловая газета «Взгляд»: последние новости

Британские СМИ нашли еще одного россиянина в «деле Скрипалей»

Американцам дали двое суток на уход из генконсульства в Петербурге

Россияне сказали, сколько денег нужно семье для «нормальной жизни»