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Четверть молодых россиян проигнорирует третий по важности праздник в стране
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Четверть молодых россиян проигнорирует третий по важности праздник в стране 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Празднование Пасхи входит в тройку самых важных торжеств для россиян, после Дня Победы и Нового года. Об этом сообщили по итогам исследования во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.
Перед главным православным праздником пост в том или ином варианте соблюдали 20 процентов респондентов. Еще три процента ограничили себя в пище и развлечениях в течение Страстной недели, предшествующей торжеству.
«Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян, — отмечают исследователи. — В 2018 году 59 процентов опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24 процентов — освящать их в церкви. Более трети граждан (39 процентов) отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 12 процентов преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти семь процентов опрошенных».
Не будет отмечать Пасху в этому году каждый десятый россиянин (12 процентов). Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет доля тех, кто проигнорирует это торжество, заметно больше — 28 процентов.
Опрос проводился по телефону в начале апреля. В нем участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов.
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