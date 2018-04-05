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Английский фанат желает хорошо провести время с россиянами на ЧМ-2018
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Английский фанат желает хорошо провести время с россиянами на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Английский болельщик поделился мнением о напряженной ситуации вокруг отношений между Великобританией и Россией, где летом пройдет чемпионат мира по футболу. По его словам, английские фанаты не настроены на агрессию по отношению к россиянам, сообщает "Советский спорт".
"Когда видите надвигающуюся проблему, вы можете просто уйти. Я был в Марселе в 2016 году. Когда начались беспорядки, я просто ушел. У меня не было никаких проблем. Возможно, я наивен, но, думаю, те парни и девчонки, с которыми я был, будут вести себя достойно. Мы просто хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране. Так в чём же заключается проблема? Я действительно не понимаю этого", — цитирует болельщика CNN.
В июне 2016 года во время чемпионата Европы в Марселе произошли столкновения между английскими фанатами и российскими.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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