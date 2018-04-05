Ещё
Английский фанат о ЧМ-2018: хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Английский фанат о ЧМ-2018: хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране 

RT на русском 21 минуту назад
Английский болельщик, который поддерживает национальную сборную более 40 лет, высказал мнение о посещении чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в свете публикаций западных СМИ о возможной опасности для приезжих фанатов.
«Когда видите надвигающуюся проблему, вы можете просто уйти. Я был в Марселе в 2016 году. Когда начались беспорядки, я просто ушёл. У меня не было никаких проблем. Возможно, я наивен, но, думаю, те парни и девчонки, с которыми я был, будут вести себя достойно. Мы просто хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране. Так в чём же заключается проблема? Я действительно не понимаю этого», — приводит слова болельщика CNN.
Ранее австралийские власти призвали болельщиков трижды подумать перед поездкой в Россию на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Ростуризм посоветовал избегать контактов с кошками и птицами при поездках в Швецию В США вынесли первый приговор в рамках расследования дела о «вмешательстве» в выборы Опрос показал, какой доход необходим средней российской семье для «нормальной жизни»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня7
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ90
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США48
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой315
ФСБ прикроет рыбаков121
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение