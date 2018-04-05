Английский фанат о ЧМ-2018: хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране

Английский болельщик, который поддерживает национальную сборную более 40 лет, высказал мнение о посещении чемпионата мира по футболу 2018 года в России , в свете публикаций западных СМИ о возможной опасности для приезжих фанатов. «Когда видите надвигающуюся проблему, вы можете просто уйти. Я был в Марселе в 2016 году. Когда начались беспорядки, я просто ушёл. У меня не было никаких проблем. Возможно, я наивен, но, думаю, те парни и девчонки, с которыми я был, будут вести себя достойно. Мы просто хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране. Так в чём же заключается проблема? Я действительно не понимаю этого», — приводит слова болельщика CNN Ранее австралийские власти призвали болельщиков трижды подумать перед поездкой в Россию на ЧМ-2018.