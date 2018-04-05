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Эксперты узнали, как люди выбирают свою профессию
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Эксперты узнали, как люди выбирают свою профессию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Более половины (58 процентов) опрошенных сообщили, что им приходилось хоть раз в жизни кардинально менять профессию. Отвечая на вопросы о том, что повлияло на выбор первой профессии, 18 процентов ответили, что большое влияние оказали родители, 15 процентов сослались на жизненные обстоятельства, 9 — на предполагаемую зарплату, 6 процентов прислушались к советам учителей. Только каждый седьмой респондент (14 процентов) аргументировал выбор способностями или призванием. При этом крайне мало (на уровне статистической погрешности) людей пробовали себя в той или иной специальности перед тем, как принять одно из самых важных в своей жизни решений — о выборе будущей профессии. Остальные, кому пришлось уже во взрослом возрасте сменить профессию, руководствовались примерно тем же, чем и при первоначальном выборе будущей специальности — 16 процентов своими склонностями и призванием, остальные — жизненными обстоятельствами, советами окружающих, ожидаемой зарплатой.
По мнению гендиректора Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Роберта Уразова, профориентация с акцентом на практику, то есть на возможность что-то попробовать руками, очень важна. Особенно в средних и старших классах школы полезно «примерить» на себя профессию, пообщаться с человеком, который в этом деле уже чего-то добился, знает все тонкости и подводные камни. Профориентация по типу: «вот смотрите, есть профессия пекаря — пекарь печет хлеб» — куда менее полезна, чем возможность что-то сделать самому.
Только каждый седьмой россиянин выбирает профессию по призванию
Согласен с этим и проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Регионам под силу создать центры познавания профессий для старшеклассников, где ребята могли бы за несколько лет «потрогать руками» 10-15 специальностей, чтобы выбрать свою. Кроме того, если бы дети могли посещать предприятия и даже выполнять на них какую-то несложную работу и через это знакомиться с профессией, их дальнейший выбор был бы более осознанным, считает он.
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