Ольга Гальцова рассказала, как соблюдались права жителей губернии в 2017 году

В 2017 г. общее количество обращений к уполномоченному выросло на 18% и составило 5119 обращений, часть из них — коллективные, под которыми подписывались десятки и сотни человек. На первом месте по количеству обращений остаются вопросы по реализации права на жилище (21,3%).

По словам Гальцовой, очередь на улучшение жилищных условий в регионе практически не движется. В ней состоит 53694 семьи. Есть проблемы и с переселением из ветхого и аварийного жилья. Из 6,5 тыс. человек, планируемых к переселению, в 2017 году непереселенными остались 2,6 тыс. человек.

"Это при условии, что программа по переселению должна быть завершена до 1 января 2018 года", — отметила омбудсмен.

Кроме того, до сих пор не решен вопрос по поводу маневренного фонда. «Он, как правило, находится в запущенном состоянии и вызывает справедливые нарекания у граждан. Таким образом, у нас отсутствует жилье для переселения в связи с чрезвычайными обстоятельствами, стихийными бедствиями», — говорит Гальцова

По-прежнему остро обстоит ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. Сегодня на получение жилья имеют право 2689 человек. В 2017 г. квартиры получили только 870 из них.

"Благодаря нашему контролю дети получают современное жилье, в котором созданы все условия для комфортной жизни. Вместе с тем 866 судебных решений по сиротам не исполнены до сих пор", — сказала Гальцова. По ее словам, в бюджет 2018 года внесены поправки о выделении 1,2 млрд руб. для решения данного вопроса.

Второе место по количеству обращений заняли вопросы социального обеспечения (15,9%), в частности, незакрытыми остаются проблемы инвалидов. «В 2017 г. 703 млн руб. выделено на технические средства реабилитации, однако этого недостаточно, чтобы обеспечить всех инвалидов. В 2017 г. только 70,9 тыс. инвалидов было обеспечено ТСМ, а нуждается в них 104,7 тыс. человек», — заявила омбудсмен.

Аналогичная ситуация с путевками на санитарно-курортное лечение. Из более чем 25 тыс. федеральных льготополучателей путевки получили только 4800 человек.

Непростой остается ситуация с обеспечением доступной среды. Только 44% социальных объектов оборудованы для посещения гражданами с ограниченными возможностями здоровья. При этом вопрос практически не решен в многоквартирных домах.

"Когда в домах старой постройки возникают сложности с оборудованием пандусов — это еще можно понять. Но когда новостройки принимаются в эксплуатацию без элементов доступной среды, это недопустимо. Мы уже обратили на это вниманием областного министерства по строительству", — сказала Гальцова.

Пристальное внимание было приковано к вопросам экологии. В 2017 г. количество обращений по вопросам реализации права на благоприятную окружающую среду выросло в два раза.

"Статистические данные говорят о том, что кардинальных перемен в лучшую сторону в плане защиты окружающей среды не произошло. В большинстве водоемов региона состояние поверхностных вод с каждым годом ухудшается, чем способствуют сбросы неочищенных дождевых стоков, загрязнение береговых территорий отходами. В связи с этим качество питьевой воды оставляет желать лучшего", — констатировала Гальцова. Аппаратом уполномоченного подготовлен отдельный доклад об экологической ситуации в регионе — документ направлен в заинтересованные органы.

По инициативе уполномоченного в третий раз был проведен социологический опрос о соблюдении прав на территории нашего региона. Респондентами стали 1700 человек в 5 городах и 4 муниципальных районах.

"За три года мы не можем отметить динамики в изменении отношения к соблюдению прав человека в Самарской области : 45% считают, что права людей соблюдаются, а 26% придерживаются противоположной точки зрения", — рассказала доцент кафедры социологии и политологии Самарского университета Наталья Авдошина.

По ее словам, наиболее важными самарцы считают право на бесплатную медпомощь, право на жилище и право на образование. При этом чаще других, по мнению опрошенных, нарушаются право на благоприятную окружающую среду, право на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное образование и право на участие в управлении обществом и государством.

Среди проблем, с которыми опрошенные сталкиваются при защите своих прав, главной является проблема волокиты и затягивания времени, на втором месте хамство и грубость сотрудников, с которыми приходится общаться респондентам. Далее следуют длинные очереди в приемные органов власти.

Среди позитивных тенденций Авдошина отметила рост гражданской и личностной активности: 51,6% опрошенных считают, что могут защитить свои права.