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Местные жители внесли вклад в определение программы «Библионочи — 2018»
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Местные жители внесли вклад в определение программы «Библионочи — 2018» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 50 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Жители Чертанова Северного внесли вклад в определение активностей в «Библионочь — 2018». На портале «Активный гражданин» подвели итоги тематического голосования 4 апреля.
Опрос был направлен на выбор наиболее предпочтительных мероприятий, которые проведут во время культурной акции. Москвичам были предложены 12 вариантов ответов.
По общим результатам голосования большинство респондентов отдали предпочтение встречам с писателями. «Активные граждане» района тоже выбрали этот вариант. На втором месте в рейтинге наиболее интересных мероприятий у местных жителей оказался пункт «презентации книг».
Отметим, что в Чертанове Северном мероприятие пройдет в отделении библиотеки №151 по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207.
— В этом году была назначена тургеневская тема. Программа у нас уже готова, но пока не согласована. Однако планируется организовать беспроигрышную лотерею, хореографические и музыкальные номера, чтение стихотворений, презентации детских книг, развлекательную программу с клоуном. Также на входе всех будет встречать переодетый Тургенев, — сообщила редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» заведующая отделением Светлана Фадеева.
Напомним, что в этом году «Библионочь» пройдет 21 апреля. Полная программа будет освещена в нашем издании позже.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/05/39556/
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