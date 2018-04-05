Местные жители внесли вклад в определение программы «Библионочи — 2018»

Жители Чертанова Северного внесли вклад в определение активностей в «Библионочь — 2018». На портале «Активный гражданин» подвели итоги тематического голосования 4 апреля.

Опрос был направлен на выбор наиболее предпочтительных мероприятий, которые проведут во время культурной акции. Москвичам были предложены 12 вариантов ответов.

По общим результатам голосования большинство респондентов отдали предпочтение встречам с писателями. «Активные граждане» района тоже выбрали этот вариант. На втором месте в рейтинге наиболее интересных мероприятий у местных жителей оказался пункт «презентации книг».

Отметим, что в Чертанове Северном мероприятие пройдет в отделении библиотеки №151 по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207.

— В этом году была назначена тургеневская тема. Программа у нас уже готова, но пока не согласована. Однако планируется организовать беспроигрышную лотерею, хореографические и музыкальные номера, чтение стихотворений, презентации детских книг, развлекательную программу с клоуном. Также на входе всех будет встречать переодетый Тургенев, — сообщила редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» заведующая отделением Светлана Фадеева.

Напомним, что в этом году «Библионочь» пройдет 21 апреля. Полная программа будет освещена в нашем издании позже.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/05/39556/