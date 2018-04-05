Александр Дрозденко занял 10 позицию в рейтинге влияния губернаторов 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко улучшил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ за март 2018 года. Результаты исследования опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций.
В февральском рейтинге Дрозденко располагался на 11 строчке. В рейтинге за март глава Ленобласти поднялся на 10 позицию.
На первом месте в рейтинге по-прежнему находится мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко за месяц потерял одну строчку и располагается на пятом месте.