Россияне могут получить право голосовать на любом участке

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который позволит голосовать на выборах на любом участке. Для этого нужно внести изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Член комитета государственному строительству и законодательству Виктор Пинский из «Единой России» заявил, что эффективность такой меры показали выборы президента, когда россияне смогли голосовать без привязки к участку. Процедура простая, подача заявления через «Госуслуги» занимается всего 5 минут.

Инициатива позволит россиянам выбрать депутата своего одномандатного округа, даже если они находятся далеко от него. Комиссию нужно будет уведомить об этом вплоть до дня голосования и не раньше 45 дней.