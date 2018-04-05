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Россияне могут получить право голосовать на любом участке
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Россияне могут получить право голосовать на любом участке 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который позволит голосовать на выборах на любом участке. Для этого нужно внести изменения в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Член комитета государственному строительству и законодательству Виктор Пинский из «Единой России» заявил, что эффективность такой меры показали выборы президента, когда россияне смогли голосовать без привязки к участку. Процедура простая, подача заявления через «Госуслуги» занимается всего 5 минут.
Инициатива позволит россиянам выбрать депутата своего одномандатного округа, даже если они находятся далеко от него. Комиссию нужно будет уведомить об этом вплоть до дня голосования и не раньше 45 дней.
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