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Названы способы внешней делегитимации выборов президента России
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Названы способы внешней делегитимации выборов президента России 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Названы основные способы делегитимизации российских выборов президента, сообщает ТАСС. Основные события, повлиявшие на мнение россиян о власти, перечислены в докладе Международного института новейших государств «Попытки делегитимации президентских выборов — 2018 в России».
По мнению составителей доклада, делегитимацией можно считать действия, направленные на дискредитацию процедуры выборов или подрыв доверия к власти с конечной целью утраты последней легитимности. К таким результатам могли привести следующие события на мировой арене: запрет россиянам использовать государственную символику на ОИ-2018, создание «Кремлёвского списка» в США, информационные вбросы о потерях России в Сирии, «кокаиновая атака на российских дипломатов» в Аргентине, и, в особенности, «дело Скрипаля».
В документе отмечается, что обвинения России в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери стало апофеозом антироссийской кампании этого года. Не менее важным пунктом в этой работе по дестабилизации обстановки в России стала попытка дискредитации работу ЦИК и подорвать доверие к результатам голосования.
Напомним, что выборы президента РФ прошли 18 марта. Явка составила 67,5%, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 76,69% голосов избирателей.
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