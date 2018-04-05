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Россияне назвали реальный прожиточный минимум
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Россияне назвали реальный прожиточный минимум 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Чтобы чувствовать себя «нормально» семья из трех человек, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», должна иметь ежемесячный доход не менее 75,9 тысяч рублей.
21% семейных пар с ребенком готова довольствоваться бюджетом 20—45 тысяч рублей в месяц, а 66% удовлетворила бы ежемесячная сумма от 25 до 120 тысяч рублей. Еще 13% считают, что прожиточный минимум должен быть не менее 120 тысяч рублей в месяц.
Авторы опроса отмечают, что у жителей больших городов по традиции более высокие запросы. В мегаполисах с населением более миллиона человек, респонденты называли ежемесячный уровень дохода в 91,6 тысяч рублей. В полумиллионниках респонденты называли сумму в 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — 61,5 тысячи рублей.
В опросе участвовали 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет из городов и сел, проживающий во всех федеральных округах, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, что согласно постановлению правительства РФ, установленная сумма прожиточного минимума равняется 10 329 рублям.
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