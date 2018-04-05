Заявки по безработице в США на максимуме за 3 месяца

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США выросло больше прогноза и достигло максимума за почти три месяца, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 24 тыс. и составило 242 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США. Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 218 тыс. заявок, а не 215 тыс., как сообщалось ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок на 10 тыс. с ранее объявленного уровня до 225 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось с 225,25 тыс. до 228,25 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 24 марта, сократилось на 64 тыс. до 1,808 млн человек. Это минимальный показатель с декабря 1973 года.