Опрос о размере зарплаты мечты шокировал: россияне привыкли к бедности

Эксперт объяснил, почему люди готовы жить на 6 тысяч рублей в месяц

Для комфортного проживания среднестатистической семье из трех человек нужно 76 тыс. рублей в месяц. Таковы данные социологического опроса, который провел исследовательский холдинг «Ромир». Респонденты ответили на вопрос, какого ежемесячного дохода хватит их семье для «нормального» проживания в своем населенном пункте.

21% опрошенных назвали совсем скромные цифры — от 20 до 45 тыс. рублей, получается от 6 до 15 тысяч на человека. 66% обозначили диапазон в пределах 45-120 тыс. рублей, то есть от 15 до 40 тысяч с носа. И только 13% считают, что для приличного существования им требуется больше 120 тысяч. Правда, критерии это «нормальной жизни» в опросе не указывались.

Сергей Смирнов. «Такие скромные запросы россиян могут объясняться тем, что нас приучали, особенно в последние годы, довольствоваться малым ради интересов государства, в частности, геополитических. Многие думают: Молоко и хлеб есть в магазинах — и слава богу», — предположил в беседе с «КВ» доктор экономических наук из НИУ ВШЭ

В исследовании «Ромир» отмечается, что более высокие требования предъявили жители мегаполисов — они претендуют на доход в 91,6 тыс. рублей в месяц. В полумиллионниках хорошим доходом считается 80 тыс. рублей, а в маленьких городах и селах люди готовы довольствоваться 61,5-75 тысячами.