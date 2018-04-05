Доходы красноярцев отстают от их «желаний» почти на 10 тыс. рублей

Исследование, проведенное холдингом «Ромир» показало, что только в двух из семи федеральных округах финансовые аппетиты граждан опережают уровень реальных доходов — Сибирском и Южном. Жителям ЮФО для «нормальной жизни» необходимо 67 900 руб. на семью из трех человек, в то время, как сейчас доход такой семьи равен 57 400 руб. В СФО разница почти такая же — 77 500 и 67 800 руб. А вот на Дальнем Востоке реальные доходы превосходят желания почти на 14 тысяч рублей, в УФО на 12 тысяч, в ЦФО и ЗФО на 7 тысяч, в Привольжье цифры почти совпадают. Эксперты «Ромир» считают, что большинство россиян адаптировались к тяжелой экономической ситуации, вспомнили о распродажах и дискаунтерах, и стали более трезво оценивать свои запросы. Тем не менее, 6% опрошенных готовы существовать на 20 тысяч рублей в месяц на семью из 3 человек, а 13% не представляют как, выжить, получая менее 120 тысяч рублей. Две трети россиян согласны на заработок от 45 до 120 тысяч. Традиционно у жителей мегаполисов запросы выше, а мужчины хотят получать больше женщин. Наконец, молодежь также подтвердила свои максималистские позиции — респондентам в возрасте от 25-34 лет для «нормальной жизни» надо 82 тыс. руб. в одни руки.