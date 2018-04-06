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Орешкин заявил о росте доли государства в экономике РФ до 50 процентов
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Орешкин заявил о росте доли государства в экономике РФ до 50 процентов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В прошлом году доля государства в экономике страны увеличилась и стала близка 50 процентам. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что если доля государства не снизится, то цель по росту доли в экономике малых и средних предприятий до 40 процентов достигнута не будет.
Также он констатировал, что рост госсектора часто финансируется кредитами.
Но увеличение долга госкомпаний далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли, что свидетельствует о том, что инвестиции недостаточно эффективны. А деньги таким компаниям одалживают только потому, что у них за спиной бюджет.
А когда финансовые ресурсы даются по принципу наибольшей эффективности тех, кто их получает, — это один из факторов искажения конкуренции.
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