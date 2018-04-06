Орешкин заявил о росте доли государства в экономике РФ до 50 процентов

Максим Орешкин. В прошлом году доля государства в экономике страны увеличилась и стала близка 50 процентам. Об этом сказал глава Минэкономразвития

Он отметил, что если доля государства не снизится, то цель по росту доли в экономике малых и средних предприятий до 40 процентов достигнута не будет.

Также он констатировал, что рост госсектора часто финансируется кредитами.

Но увеличение долга госкомпаний далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли, что свидетельствует о том, что инвестиции недостаточно эффективны. А деньги таким компаниям одалживают только потому, что у них за спиной бюджет.

А когда финансовые ресурсы даются по принципу наибольшей эффективности тех, кто их получает, — это один из факторов искажения конкуренции.