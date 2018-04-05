Ещё
На московском рынке супердорогой аренды зафиксировали засилье иностранцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На московском рынке супердорогой аренды зафиксировали засилье иностранцев 

dom.lenta.ru 49 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Средняя по городу ставка аренды в элитном сегменте составила по итогам первого квартала 2018 года 315 тысяч, средний бюджет спроса — 230 тысяч рублей. Одной из характерных тенденций квартала стал рост запросов со стороны арендаторов из Южной Кореи. Об этом говорится в материалах Savills, которые есть в распоряжении «Дома».
Максимальное количество элитных квартир в аренду в первом квартале 2018 года предлагалось в столичных районах Арбат и Тверской. В этих локациях сосредоточен 41 процент всего предложения супердорогого жилья. Повысился также спрос на район Ленинградского проспекта, где средние ставки элитной аренды с января 2016 года выросли на 11 процентов и достигли 314 тысяч рублей в месяц.
«Первые три месяца этого года в целом стали успешными для рынка высокобюджетной аренды Москвы. Количество запросов от потенциальных клиентов увеличилось на 11 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, а пик активности пришелся на март, когда мы зафиксировали максимальное число запросов за последние три года, — комментирует Елена Куликова, директор департамента аренды Savills в России. — В настоящее время на московском рынке аренды около трети от общего количества заявок оставляют россияне. Кроме того, значительно возросла доля запросов от клиентов — выходцев из Южной Кореи».
По данным Savills, значительную долю арендаторов элитной московской недвижимости составляют французы (19 процентов всех заявок в первом квартале). Еще 19 процентов заявок в совокупности приходится на граждан Германии, Индии и Южной Кореи. Еще 30 процентов заявок поступило от жителей стран бывшего СССР и других государств, с незначительно малыми долями в общем объеме спроса.
Согласно ранее опубликованным данным, по итогам 2017 года Москва стала самым посещаемым иностранными туристами городом России.
dom.lenta.ru: последние новости
Москвичей уличили в активной миграции за МКАД Рынок ипотеки продемонстрировал взрывной рост Эмигранты устроили бум на российском рынке элитного жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге88
«Крым захватим танками»204
В Подмосковье обвалились цены на дачи80
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова114
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством81
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение