На московском рынке супердорогой аренды зафиксировали засилье иностранцев

Средняя по городу ставка аренды в элитном сегменте составила по итогам первого квартала 2018 года 315 тысяч, средний бюджет спроса — 230 тысяч рублей. Одной из характерных тенденций квартала стал рост запросов со стороны арендаторов из Южной Кореи . Об этом говорится в материалах Savills, которые есть в распоряжении «Дома».

Максимальное количество элитных квартир в аренду в первом квартале 2018 года предлагалось в столичных районах Арбат и Тверской. В этих локациях сосредоточен 41 процент всего предложения супердорогого жилья. Повысился также спрос на район Ленинградского проспекта, где средние ставки элитной аренды с января 2016 года выросли на 11 процентов и достигли 314 тысяч рублей в месяц.

«Первые три месяца этого года в целом стали успешными для рынка высокобюджетной аренды Москвы . Количество запросов от потенциальных клиентов увеличилось на 11 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, а пик активности пришелся на март, когда мы зафиксировали максимальное число запросов за последние три года, — комментирует Елена Куликова , директор департамента аренды Savills в России . — В настоящее время на московском рынке аренды около трети от общего количества заявок оставляют россияне. Кроме того, значительно возросла доля запросов от клиентов — выходцев из Южной Кореи».

По данным Savills, значительную долю арендаторов элитной московской недвижимости составляют французы (19 процентов всех заявок в первом квартале). Еще 19 процентов заявок в совокупности приходится на граждан Германии , Индии и Южной Кореи. Еще 30 процентов заявок поступило от жителей стран бывшего СССР и других государств, с незначительно малыми долями в общем объеме спроса.

Согласно ранее опубликованным данным, по итогам 2017 года Москва стала самым посещаемым иностранными туристами городом России.