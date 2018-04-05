Респонденты «Активного гражданина» выбрали программу мероприятий «Библионочи-2018»

На сайте «Активный гражданин» подвели итоги голосования за программу мероприятий «Библионочи-2018» в среду, 4 апреля.

Более 200 тысяч москвичей приняли участие в опросе портала. Респондентам предлагалось выбрать программу ночи, темой которой в этом году стала «Магия книги». По итогам голосования, наиболее популярными стали встречи с писателями — за этот вариант ночной программы проголосовали 20% участников. Равное количество голосов отдали и за презентацию книг. Столько же человек не определились с выбором программы.

Менее популярными оказались поэтические салоны и образовательные программы — за обе категории проголосовали по 10% респондентов из района Братеево.

Среди прочего, альтернативой к вариантам досуга на библионочи были театрализованные представления, выставки, лектории, мастер-классы. Также участникам предоставили возможность самим предложить интересующую форму досуга.

Напомним, в этом году библионочь пройдет уже в седьмой раз — акция стартует 21 апреля.