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В Приморье сократилось число желающих уехать из края — ВЦИОМ
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В Приморье сократилось число желающих уехать из края — ВЦИОМ 

Prim.News 1 час назад
Социологи утверждают, что таких стало меньше на девять процентов.
Количество желающих переехать с Дальнего Востока жителей Якутии и Приморья существенно сократилось, а в самом бедном регионе — Еврейской автономной области желающих уехать все больше, сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.
Исследование проводилось в марте, были опрошены восемь тысяч жителей Дальнего Востока, передает РИА «Новости».
«За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2017 году этот показатель составил 38%», — сказала Михайлова на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока.
«Значимо позитивная динамика наблюдается в республике Саха (Якутия), где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12 процентных пунктов, Приморский край — регион, в котором на девять процентных пунктов сократилась численность тех, кто задумывается о смене места жительства», — уточнила она.
«Еврейская автономная область остается тем субъектом, где с каждым годом растет численность намеревающихся уехать из своего региона», — добавила Михайлова.
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