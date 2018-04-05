В Приморье сократилось число желающих уехать из края — ВЦИОМ

Социологи утверждают, что таких стало меньше на девять процентов.

Исследование проводилось в марте, были опрошены восемь тысяч жителей Дальнего Востока, передает РИА «Новости»

«За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2017 году этот показатель составил 38%», — сказала Михайлова на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока.

«Значимо позитивная динамика наблюдается в республике Саха (Якутия), где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12 процентных пунктов, Приморский край — регион, в котором на девять процентных пунктов сократилась численность тех, кто задумывается о смене места жительства», — уточнила она.

«Еврейская автономная область остается тем субъектом, где с каждым годом растет численность намеревающихся уехать из своего региона», — добавила Михайлова.