Ещё
Гаврилов: большинство медработников не считают достоверными данные по вакцинации от гриппа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гаврилов: большинство медработников не считают достоверными данные по вакцинации от гриппа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Две трети медицинских работников считают, что данные официальной статистики о числе людей, привитых от гриппа, не соответствуют действительности, и на самом деле прививок было сделано меньше, чем указано в отчетах. Также половина медработников указали, что в медицинских организациях, где они работают, диагноз «грипп» или «ОРВИ» ставится пациентам без лабораторной диагностики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» в январе этого года.
В опросе, проведенном с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрировано более 300 тыс. медработников, приняли участие 4 тысяч медиков из 85 регионов, из них 3,5 тысяч — врачи. По данным Роспотребнадзора, опубликованным 12 января, за счет средств федерального бюджета в России от гриппа были привиты более 17 млн детей и более 40,6 млн взрослых, то есть более четверти жителей страны. На вопрос «Достоверны ли, по вашему мнению, данные по выполнению профилактических прививок против гриппа, представляемые органами управления здравоохранением за 2017 год?» утвердительно ответили лишь около трети (35%) опрошенных, сообщил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
«Две трети (65%) медработников считают, что официальные данные недостоверны, и на самом деле прививок делается меньше, чем указывается в отчетах. Одновременно с этим, треть (33%) участников опроса утверждают, что им известны случаи приписок при вакцинации от гриппа, для того чтобы обеспечить высокие показатели», — рассказал эксперт.
По словам Гаврилова, остроту проблемы подтверждают ежегодные публикации в СМИ о выявленных нарушениях в медицинских организациях, когда после составления отчетов о проведенной вакцинации закупленные дозы вакцины от гриппа просто выливались в канализацию. Треть (33%) участников опроса также отметили, что им известно о негласных указаниях ставить диагноз ОРВИ вместо диагноза «грипп».
«Половина (51%) респондентов сообщили, что в их медицинских организациях лабораторная диагностика при постановке диагноза «грипп» не проводится. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что о реальных масштабах заболеваемости гриппом приходится только догадываться. По-видимому, у медработников есть основания с недоверием относиться к официальным статистическим данным», — заключил Гаврилов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Расширение трассы от северного обхода Ростова до Платова обойдется в 1,4 миллиарда рублей Имя россиянина всплыло в деле Скрипаля Россияне рассказали, сколько денег их требуется для «нормальной жизни»‍
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге124
«Крым захватим танками»399
Юлия Скрипаль заговорила60
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова129
В Подмосковье обвалились цены на дачи103
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение