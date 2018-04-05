Гаврилов: большинство медработников не считают достоверными данные по вакцинации от гриппа

Две трети медицинских работников считают, что данные официальной статистики о числе людей, привитых от гриппа, не соответствуют действительности, и на самом деле прививок было сделано меньше, чем указано в отчетах. Также половина медработников указали, что в медицинских организациях, где они работают, диагноз «грипп» или «ОРВИ» ставится пациентам без лабораторной диагностики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» в январе этого года.

В опросе, проведенном с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрировано более 300 тыс. медработников, приняли участие 4 тысяч медиков из 85 регионов, из них 3,5 тысяч — врачи. По данным Роспотребнадзора, опубликованным 12 января, за счет средств федерального бюджета в России от гриппа были привиты более 17 млн детей и более 40,6 млн взрослых, то есть более четверти жителей страны. На вопрос «Достоверны ли, по вашему мнению, данные по выполнению профилактических прививок против гриппа, представляемые органами управления здравоохранением за 2017 год?» утвердительно ответили лишь около трети (35%) опрошенных, сообщил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов

«Две трети (65%) медработников считают, что официальные данные недостоверны, и на самом деле прививок делается меньше, чем указывается в отчетах. Одновременно с этим, треть (33%) участников опроса утверждают, что им известны случаи приписок при вакцинации от гриппа, для того чтобы обеспечить высокие показатели», — рассказал эксперт.

По словам Гаврилова, остроту проблемы подтверждают ежегодные публикации в СМИ о выявленных нарушениях в медицинских организациях, когда после составления отчетов о проведенной вакцинации закупленные дозы вакцины от гриппа просто выливались в канализацию. Треть (33%) участников опроса также отметили, что им известно о негласных указаниях ставить диагноз ОРВИ вместо диагноза «грипп».

«Половина (51%) респондентов сообщили, что в их медицинских организациях лабораторная диагностика при постановке диагноза «грипп» не проводится. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что о реальных масштабах заболеваемости гриппом приходится только догадываться. По-видимому, у медработников есть основания с недоверием относиться к официальным статистическим данным», — заключил Гаврилов.