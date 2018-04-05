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Жители Эстонии рассматривают недвижимость как лучший вариант инвестиций
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Жители Эстонии рассматривают недвижимость как лучший вариант инвестиций 

Prian.ru 55 минут назад
Фото: Prian.ru
Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Институтом экономических исследований Swedbank в феврале 2018 года среди 800 жителей страны в возрасте старше 16 лет. 19% назвали собственные средства наиболее прибыльной и безопасной инвестицией, 17% вносят деньги в пенсионный фонд и 14% вкладывают средства в другие фонды, сообщает The Baltic Course.
По словам руководителя финансового института Swedbank Кати Вуметс, доля людей, предпочитающих вкладывать деньги в недвижимости и пенсионную систему, взлетела за последние пять лет. Особенно в сравнении с теми, кто пытается увеличить свои сбережения посредством краудфандинговых платформ или покупки криптовалюты.
С точки зрения экономического благосостояния, жители Эстонии, в первую очередь, предпочитают собственный дом, а не другие жилые помещения, земельные участки или иную недвижимость. Что логично, учитывая, что дома и квартиры в стране постоянно дорожают. Только каждый десятый из опрошенных жителей за последние 10 лет вложил деньги в собственность, которая не является его домом. Каждый пятый планирует купить недвижимость в дополнение к своему жилью в следующие пять лет.
Респонденты, назвавшие инвестиции в акционерный капитал как лучшее вложение, в более чем половине случаев предпочли акции эстонских компаний.
Из всех опрошенных 59% отметили, что способны сэкономить деньги в будущем, ограничивая текущие расходы. 29% сказали, что не могут откладывать деньги на будущее, и 11% вообще об этом не думают. Из всех респондентов 85% владеют недвижимостью.
В нашей базе — более 100 предложений по продаже жилья в Эстонии.
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