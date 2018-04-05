Ещё
Стало известно, какой ежемесячный доход нужен российской семье для нормальной жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье обвалились цены на дачи
В Подмосковье обвалились цены на дачи

Стало известно, какой ежемесячный доход нужен российской семье для нормальной жизни 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
В средней российской семье, состоящей из трех человек, для «нормальной жизни» взрослые должны зарабатывать не менее 75,9 тыс. рублей. Так считают жители нашей страны, опрошенные исследовательским холдингом «Ромир». Эксперты выяснили, что большая часть российских семей (66%) уверены — нормально жить они могут только при доходе от 45 до 120 тыс. в месяц. Каждая пятая семья согласна и на общий бюджет от 20 до 45 тысяч ежемесячно. А еще 13% опрошенных уверены — для нормальной жизни им нужно не менее 120 тыс. рублей каждый месяц. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, живущие в городах и сельской местности и во всех федеральных округах. Интересно, что годом ранее средняя российская семья претендовала на доход в 83600 рублей, что на 9% больше результатов текущего года. Впервые за всю историю наблюдений реальные доходы семьи при двух работающих взрослых превысили желаемые. Так, по данным Росстата, средняя российская семья зарабатывает около 78 тыс. в месяц. Правда, речь в опросе шла о нормальной, а не о роскошной жизни, о которой мечтал бы каждый респондент.
Судя по всему, россияне адаптировались к тяжелой экономической ситуации, научились экономить на необходимом, что и привело к более трезвым оценкам своих повседневных финансовых запросов,
сделали вывод исследователи.
Они также заметили, что запросы женщин ниже, чем у мужчин. Кроме того, наивысшие суммы традиционно назвали жители мегаполисов.
Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91 600 руб. в месяц для обеспечения «нормальной жизни», в полумиллионниках этот показатель снижается до 80 200 руб., а в стотысячниках — до 75 тыс. Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61 500 руб. в месяц,
отметили в «Ромире».
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Дмитрий Певцов впервые рассказал, как пережил потерю сына Певица Натали винит себя за то, что потеряла ребенка Диана Гурцкая впомнила, как столкнулась со страшным диагнозом и испугалась за сына
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова92
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
В Подмосковье обвалились цены на дачи29
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством32
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение