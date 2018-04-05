Стало известно, какой ежемесячный доход нужен российской семье для нормальной жизни

В средней российской семье, состоящей из трех человек, для «нормальной жизни» взрослые должны зарабатывать не менее 75,9 тыс. рублей. Так считают жители нашей страны, опрошенные исследовательским холдингом «Ромир». Эксперты выяснили, что большая часть российских семей (66%) уверены — нормально жить они могут только при доходе от 45 до 120 тыс. в месяц. Каждая пятая семья согласна и на общий бюджет от 20 до 45 тысяч ежемесячно. А еще 13% опрошенных уверены — для нормальной жизни им нужно не менее 120 тыс. рублей каждый месяц. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, живущие в городах и сельской местности и во всех федеральных округах. Интересно, что годом ранее средняя российская семья претендовала на доход в 83600 рублей, что на 9% больше результатов текущего года. Впервые за всю историю наблюдений реальные доходы семьи при двух работающих взрослых превысили желаемые. Так, по данным Росстата , средняя российская семья зарабатывает около 78 тыс. в месяц. Правда, речь в опросе шла о нормальной, а не о роскошной жизни, о которой мечтал бы каждый респондент.

Судя по всему, россияне адаптировались к тяжелой экономической ситуации, научились экономить на необходимом, что и привело к более трезвым оценкам своих повседневных финансовых запросов,

сделали вывод исследователи.

Они также заметили, что запросы женщин ниже, чем у мужчин. Кроме того, наивысшие суммы традиционно назвали жители мегаполисов.

Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91 600 руб. в месяц для обеспечения «нормальной жизни», в полумиллионниках этот показатель снижается до 80 200 руб., а в стотысячниках — до 75 тыс. Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61 500 руб. в месяц,

отметили в «Ромире».

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