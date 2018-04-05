Большинство руководителей объектов критической инфраструктуры не готовы к кибератакам

Почти 60% руководителей объектов критической инфраструктуры заявили в ходе проведенного компанией Ingedy опроса об отсутствии рычагов управления, необходимых для защиты предприятий от киберугроз.

Несмотря на то, что организации вложили значительные средства в защиту IT-инфраструктуры, полностью устранить угрозы для среды операционных технологий (ОТ) не удалось. Как заявили 57 из 100 руководителей различных предприятий критической инфраструктуры, они не уверены, что их фирмы и другие связанные с инфраструктурой компании могут полностью контролировать безопасность OT.

Опрос также выявил отсутствие готовности противостоять кибератакам в ключевых секторах, включая энергетику, коммунальные услуги и производство. Например, по словам 35% респондентов, они мало осведомлены о текущем состоянии кибербезопасности в своей среде, а 23% не осведомлены о ней вовсе.

Согласно мнению 63% опрошенных, угроза атак со стороны инсайдеров и неправильная конфигурация являются самыми большими рисками кибербезопасности, с которыми они в настоящее время сталкиваются.

Вместе с тем 44% респондентов сообщили о планах увеличить расходы на кибербезопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в ближайшие 12-24 месяца.