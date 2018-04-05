Ещё
Большинство руководителей объектов критической инфраструктуры не готовы к кибератакам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство руководителей объектов критической инфраструктуры не готовы к кибератакам 

SecurityLab.ru 40 минут назад
Почти 60% руководителей объектов критической инфраструктуры заявили в ходе проведенного компанией Ingedy опроса об отсутствии рычагов управления, необходимых для защиты предприятий от киберугроз.
Несмотря на то, что организации вложили значительные средства в защиту IT-инфраструктуры, полностью устранить угрозы для среды операционных технологий (ОТ) не удалось. Как заявили 57 из 100 руководителей различных предприятий критической инфраструктуры, они не уверены, что их фирмы и другие связанные с инфраструктурой компании могут полностью контролировать безопасность OT.
Опрос также выявил отсутствие готовности противостоять кибератакам в ключевых секторах, включая энергетику, коммунальные услуги и производство. Например, по словам 35% респондентов, они мало осведомлены о текущем состоянии кибербезопасности в своей среде, а 23% не осведомлены о ней вовсе.
Согласно мнению 63% опрошенных, угроза атак со стороны инсайдеров и неправильная конфигурация являются самыми большими рисками кибербезопасности, с которыми они в настоящее время сталкиваются.
Вместе с тем 44% респондентов сообщили о планах увеличить расходы на кибербезопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в ближайшие 12-24 месяца.
SecurityLab.ru: последние новости
Обнаружено 139 вредоносов, эксплуатирующих уязвимости Meltdown и Spectre Уязвимость в WhatsApp позволяет получить доступ к данным участников групповых чатов Новое обновление MacOS вызывает сбои в работе мониторов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции237
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»599
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании109
Российских олигархов ждет «сюрприз»544
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей27
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение