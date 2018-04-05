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Стройлесбанк уменьшил ставки по вкладам
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Стройлесбанк уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Тюменский Стройлесбанк понизил ставки по вкладам в среднем на 1 процентный пункт.
Депозит «СЛБ — Ваш выбор» (от 10 тыс. рублей на один год) доступен под 6%, а «СЛБ — Свобода» (от 5 тыс. рублей) — под 4% на год и 4,5% годовых на два года. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
В зависимости от суммы вклад «СЛБ — Персона Плюс» (от 500 тыс. рублей на один год) открывается в данный момент под 4—5%, а «СЛБ — Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на год) — под 4,5—5,5%. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«СЛБ — Приятный» (от 10 тыс. рублей на полгода, один год) привлекается под 4,5% и 5% годовых соответственно. Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться по желанию клиента.
«СЛБ — Стабильный» (от 10 тыс. рублей на два года) предполагает два периода начисления процентов по году каждый со ставками 6,1% и 5,1%. Таким образом, средняя ставка за весь срок составляет 5,6% годовых. Проценты ежегодно капитализируются или выплачиваются.
Все вклады пополняемые.
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