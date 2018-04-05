Большинство китайцев предпочитают путешествовать самостоятельно — опрос

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Порядка 80,2 процента китайцев, которых опросила газета China Youth Daily, заявили, что предпочитают самостоятельно планировать путешествия, нежели отправляться в групповые туристические поездки, организованные туроператорами.

Итоги опроса, в котором приняли участие 2001 китаец, были опубликованы в среду.

86,7 процента опрошенных отмечают, что любят путешествовать.

63,3 процента респондентов предпочитают путешествовать самостоятельно, так как могут планировать поездки, исходя из личного графика. 62,3 процента респондентов отмечают, что так путешествовать веселее.

Любители самостоятельного туризма /74,4 процента/ предпочитают совершать турпоездки на автотранспорте.

"Путешествия без сопровождения экскурсоводов предоставляет туристам больше свободы. Я могу ехать на машине и любоваться пейзажами по пути", — сказал Цинь Минсюань, который работает в одной из финансовых фирм в Пекине.

Он отметил, что, если дорога пригодна для велоезды, он пересаживается на велосипед.

По его мнению, с помощью онлайн туристических гидов теперь очень удобно совершать туристические поездки самостоятельно.

61,6 процента опрошенных разрабатывают конкретные турпланы, при этом 61,2 процента опрошенных считают, что безопасно совершать групповые турпоездки, а 57,6 процента рекомендуют заранее бронировать жилье. -0-