Подсчитан размер ежемесячного дохода для «нормальной жизни» российской семьи

Жители городов-миллионников нуждаются в более высоких доходах, чем жители небольших городов

Подсчитано, сколько нужно денег каждый месяц получать средней российской семье для «нормальной жизни». Соответствующее исследование провели социологи.

75,9 тысячи рублей в среднем нужно получать каждый месяц российской семье из трех человек для того, чтобы обеспечить «нормальную жизнь». Это выяснили социологи исследовательского холдинга «Ромир» в ходе проведенного в марте опроса, данные которого публикует агентство «Прайм».

Более 120 тысяч рублей в месяц нужно 13% опрошенных. Чтобы прожить «нормально» каждой пятой семье (21%) хватит дохода от 20 до 45 тысяч в национальной валюте. Большинство участников исследования (66%) указали, что будут чувствовать себя нормально лишь при доходе от 45-120 тысяч рублей в месяц.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — пришли к выводу исследователи.

Отмечается, что на более высокие доходы претендуют жители мегаполисов. В крупнейших российских городах с населением более миллиона человек семье в среднем нужно ежемесячно получать 91,6 тысячи рублей. В городах с населением более 500 тысяч человек хватит до 80,2 тысячи рублей, стотысячникам — 75 тысяч. «Нормально» пожить на селе втроем можно и на 61,5 тысячи рублей, выяснили социологи.