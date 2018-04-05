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Подсчитан размер ежемесячного дохода для «нормальной жизни» российской семьи
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Подсчитан размер ежемесячного дохода для «нормальной жизни» российской семьи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жители городов-миллионников нуждаются в более высоких доходах, чем жители небольших городов
Подсчитано, сколько нужно денег каждый месяц получать средней российской семье для «нормальной жизни». Соответствующее исследование провели социологи.
75,9 тысячи рублей в среднем нужно получать каждый месяц российской семье из трех человек для того, чтобы обеспечить «нормальную жизнь». Это выяснили социологи исследовательского холдинга «Ромир» в ходе проведенного в марте опроса, данные которого публикует агентство «Прайм».
Более 120 тысяч рублей в месяц нужно 13% опрошенных. Чтобы прожить «нормально» каждой пятой семье (21%) хватит дохода от 20 до 45 тысяч в национальной валюте. Большинство участников исследования (66%) указали, что будут чувствовать себя нормально лишь при доходе от 45-120 тысяч рублей в месяц.
«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — пришли к выводу исследователи.
Отмечается, что на более высокие доходы претендуют жители мегаполисов. В крупнейших российских городах с населением более миллиона человек семье в среднем нужно ежемесячно получать 91,6 тысячи рублей. В городах с населением более 500 тысяч человек хватит до 80,2 тысячи рублей, стотысячникам — 75 тысяч. «Нормально» пожить на селе втроем можно и на 61,5 тысячи рублей, выяснили социологи.
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