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Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни
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Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Средней российской семье из трех человек нужен доход в размере около 76 тысяч рублей в месяц для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни. Такие данные приводит исследовательского холдинга «Ромир» по результатам социологического опроса, передает РИА «Новости».
Как сообщается, специалисты компании опросили население страны, задав различным российским семьям вопрос о том, сколько денег нужно семье из трех человек в их населенном пункте для того, чтобы вести «нормальный образ жизни». В результате большая часть респондентов, 66% опрошенных, назвали сумму от 45 до 120 тысяч рублей в месяц.
Социальные итоги:
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При этом каждая пятая семья — 21% — готова вести «нормальную жизнь», зарабатывая от 20 до 45 тысяч рублей. 13% опрошенных указали ежемесячный необходимый доход свыше 120 тысяч рублей. В итоге средняя российская семья готова «нормально жить», получая доход в 75 900 рублей каждый месяц.
В работе социологов подчеркивается, что на более высокий доход традиционно претендует жители многомиллионных российских городов. «Вести нормальную жизнь» они готовы при доходе на семью от 91,6 тыс. рублей. Между тем в полумиллионных городах данная цифра равняется 80,2 тыс. рублей, а в стотысячных — 75 тысяч. А россияне, проживающие в сельской местности, готовы довольствоваться доходом в 61,5 тыс. рублей в месяц.
Ранее психологи из Университетов Виргинии и Пердью в США провели исследование и выяснили, что для полного счастья человек, если брать средние данные по странам мира из разных регионов, должен получать около $95 тыс. в год или $8 тыс. в месяц, а для эмоционального равновесия ему хватит $60-75 тыс.
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