Россияне рассказали, сколько денег им надо для нормальной жизни

В опросе приняли участие около двух тысяч респондентов во всех федеральных округах РФ

Средняя российская семья из трех человек нуждается в доходе около 76 тысяч рублей в месяц, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса исследовательского холдинга «Ромир», передает РИА Новости

В ходе всероссийского опроса населения страны исследователи задали различным российским семьям вопрос о том, сколько денежных средств нужно семье из трех человек в их населенном пункте, чтобы вести «нормальный образ жизни». Большая часть респондентов, 66% опрошенных, назвали сумму от 45 до 120 тысяч рублей в месяц.

Примерно каждая пятая семья, 21%, готова вести «нормальную жизнь», зарабатывая от 20 до 45 тысяч рублей. Ежемесячный необходимый доход свыше 120 тысяч рублей указали 13% опрошенных. Таким образом, средняя российская семья готова «нормально жить», получая доход в 75 900 рублей каждый месяц.

В исследовании отмечается, что на более высокий доход традиционно претендует жители многомиллионных российских городов, они способны «вести нормальную жизнь» при доходе на семью от 91,6 тысяч рублей. В полумиллионных городах эта цифра равняется 80,2 тысяч рублей, в стотысячных — 75 тысяч.