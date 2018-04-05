Подсчитан «нормальный» доход российской семьи из трех человек 

Исследовательского холдинга «Ромир» представил результаты своего нового опроса относительно желаемого россиянами уровня доходов. Выяснилось, что в марте 2018 года средней российской семье из трех человек было нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.
«Каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45−120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек», — передает РИА Новости выводы социологов.
В прошлом году российские социологи выяснили, что среднестатическому россиянину для счастья необходим ежемесячный доход в 180 тысяч рублей. В Москве представления отличаются от регионов. Так, богатыми могут считать себя москвичи, получающие 563 тысячи в месяц, счастливыми — 202 тысячи, а бедными — менее 20. К примеру, в Санкт-Петербурге богатство — это 417 тысяч, а бедность — ниже 18 тысяч рублей. За пределами столиц бедность означает доход ниже 16 тысяч рублей.
В начале весны тем же самым занялись и зарубежные социологи. Опросив более 1,7 миллиона человек из 164 стран они высчитали оптимальный уровень дохода, который позволит человеку быть полностью довольным своей жизнью. Для мира в среднем этот показатель составил 95 тысяч долларов в год (5,3 миллиона рублей). При этом опрошенные «Ридусом» психологи попросили не ставить знак равенства между счастьем и удовлетворенностью жизнью вообще и материальным положением в частности.