Подсчитан «нормальный» доход российской семьи из трех человек

Исследовательского холдинга «Ромир» представил результаты своего нового опроса относительно желаемого россиянами уровня доходов. Выяснилось, что в марте 2018 года средней российской семье из трех человек было нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.

«Каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45−120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек», — передает РИА Новости выводы социологов.

В прошлом году российские социологи выяснили, что среднестатическому россиянину для счастья необходим ежемесячный доход в 180 тысяч рублей. В Москве представления отличаются от регионов. Так, богатыми могут считать себя москвичи, получающие 563 тысячи в месяц, счастливыми — 202 тысячи, а бедными — менее 20. К примеру, в Санкт-Петербурге богатство — это 417 тысяч, а бедность — ниже 18 тысяч рублей. За пределами столиц бедность означает доход ниже 16 тысяч рублей.