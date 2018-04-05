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Опрос: средней российской семье нужно 75,9 тыс. руб. в месяц для нормальной жизни
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Опрос: средней российской семье нужно 75,9 тыс. руб. в месяц для нормальной жизни 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: ДЕЛА.ru
Средней российской семье, состоящей из трех человек, нужно 75,9 тыс. руб. в месяц для нормальной жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир», которые приводит «РИА Новости».
Исследование показало, что каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете в 20-45 тыс. руб. в месяц. Более половины семей (66%) считают, что для «нормальной жизни» им нужно 45-120 тыс. руб. Еще 13% респондентов ответили, что для семьи из трех человек может «нормально» жить на сумму в среднем более 120 тыс. руб. ежемесячно.
«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — отмечается в исследовании.
«Ромир» указывает, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители других городов. По данным опроса, жители городов-миллионников в среднем претендуют на доход в 91,6 тыс. руб. в месяц для «нормального уровня жизни». При этом в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тыс. руб., в стотысячниках — до 75 тыс. руб. Сельские жители, в свою очередь, готовы довольствоваться доходом в 61,5 тыс. руб. ежемесячно.
В опросе «Ромира» приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в марте 2018 года в городах и сельской местности, во всех федеральных округах России.
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 Ещё 6 источников 
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