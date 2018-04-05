Граждане России назвали сумму для «нормальной жизни» в течение месяца

При этом каждая пятая семья готова «нормально» прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч в месяц.

Авторы исследования отмечают, что жители мегаполиса традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем в малых городах. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,5 тысячи рублей в месяц для обеспечения «нормальной жизни». В полумиллионниках этот показатель снижается до 80 тысяч 200 рублей, в стотысячниках — до 75 тысяч. При этом жители сельской местности согласны на 61,5 тысячи рублей для «нормальной жизни».

В опросе приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет.