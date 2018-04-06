В Центробанке указали на рост ВПП в первом квартале

В первом квартале этого года ВВП вырос на 1,5 — 1,8 процента, отмечается в информационно-аналитических комментариях Банка России за март этого года.

Позитивным моментом также стал рост реальной заработной платы. В январе она увеличилась на 11,3 процента, а в феврале — на 9,7 процента к соответствующему периоду прошлого года.

Как отмечают в ЦБ, Росстат практически вдвое повысил оценку роста реальной заработной платы в январе (с 6,2 до 11,3 процента) в связи с переоценкой в большую сторону влияния индексации заработной платы работников бюджетного сектора и роста доходов в частном секторе.

Но при этом «существенный рост реальной заработной платы пока не отразился на динамике оборота розничной торговли», — говорится в бюллетене. В феврале по сравнению с январем с исключением сезонности рост продаж в целом даже замедлился. В результате в настоящее время отсутствуют существенные риски превышения инфляцией порога в 4 процента, отметили в Центробанке.