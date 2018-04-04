Исследование: половина молодежи в трех регионах РФ готова переехать ради работы

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Почти 50% опрошенных молодых людей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях выразили готовность переехать в другой город ради лучшего места работы. Об этом говорится в опубликованных в среду результатах исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС , которое провели в 2017 году.

В мониторинге принимали участие работающие молодые люди от 18 до 30 лет, проживающие как в региональных центрах, так и в других городах.

"Говоря о готовности молодежи к трудовой миграции, речь идет скорее о потенциальной возможности переезда, а не о реализации молодыми людьми конкретных шагов к смене места жительства. В ходе мониторинга 2016 года молодым людям задавали вопрос: «Планируете ли вы переехать в другой город России или страну ради хорошей работы?» а в 2017 году вопрос был изменен и звучал так: «Готовы ли Вы переехать в другой город России ради хорошей работы?» При переходе от конкретного вопроса к более гипотетическому, численность молодежи потенциально готовой переехать, как в другой город, так и в другую страну, заметно выросли. Если в 2016 году планировала переезжать в другой город ради хорошей работы приблизительно треть респондентов (30,6%), то в 2017 году выражала готовность к переезду практически половина опрошенных молодых людей (49,3%)", — говорится в материале.

Согласно результатам исследования, больше всего молодежи стремится переехать ради хорошей работы в другой город из Ивановской области — 58,7% респондентов. Менее всего хотят покинуть свою малую родину молодые люди в Свердловской области — 38,2% опрошенных. Также заявили о готовности к переезду 50,7% участников мониторинга в Новосибирской области . Представители молодежи, работающие в столицах регионов, незначительно реже выражают готовность переехать в другой город, чем жители других городов субъектов.

Согласно данным в материале, большинство молодых людей, которые хотят уехать в другой город, работают в правоохранительных структурах, в сферах государственного и муниципального управления, а также торговле и сфере услуг. Меньше всего стремятся уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий, промышленных, строительных и инженерных компаниях. Кроме того, юноши чуть более склонны к трудовой миграции, чем девушки. Также на готовность к переезду влияет семейное положение и наличие детей: семейные люди в целом меньше заинтересованы в смене места жительства.

Результаты опроса показывают, что представителей молодежи, готовых покинуть Россию, гораздо меньше, чем тех, кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы (34,9% опрошенных). Наибольшее количество респондентов выразили готовность уехать из России в Ивановской области (40,1%). В Свердловской области готовы к переезду за границу лишь 28,7% опрошенных, а в Новосибирской области — 35,9%.