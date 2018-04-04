Москвичи стали охотнее покупать квартиры за МКАД

Московские эксперты по недвижимости подсчитали, что половина продаж в новостройках с начала 2018 года приходится на комплексы, которые расположены за пределами МКАД. Из 20 проектов 10 располагаются в Московской области , сообщила Lenta.ru

Аналитики из агентства «Бон Тон» называют в числе причин высокого спроса на подобное жилье возможность сэкономить. 45 респондентов, которые приняли участие в опросе, заявили, что в списке факторов, которые влияют на выбор при покупке жилплощади, первое место занимает цена.

С падением покупательской способности снизился и спрос на квартиры большой площади. В 2018 году наибольший спрос имеют квартиры с площадью 52–54 квадратных метра.

В феврале мы писали о том, что в больницах Московской области отметили нехватку врачей. Чтобы исправить положение правительство поставило задачу привлечь специалистов из других регионов. Для этого они пообещали разработать программу, которая предоставила бы медицинским работникам социальное жилье в Подмосковье.