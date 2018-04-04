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Москвичей уличили в активной миграции за МКАД
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Москвичей уличили в активной миграции за МКАД 

dom.lenta.ru 56 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Половина всех продаж в столичных новостройках с начала 2018 года пришлась на 20 проектов, 10 из которых локализованы за пределами МКАД. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Бон Тон», поступивших 4 апреля в редакцию «Дома».
Как отмечают аналитики агентства недвижимости, такой интерес в первую очередь обусловлен соображениями экономии. «При выборе квартиры на первом месте у покупателя находится цена (45 процентов опрошенных), на втором — транспортная доступность от метро (25 процентов респондентов)», — отмечает Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики компании «Бон Тон». — В условиях уменьшения реальных доходов потребительский спрос распределяется неравномерно: по итогам реализации первых двух месяцев 2018 года 50 процентов продаж приходится на 20 проектов, половина из которых находится за МКАД».
По статистике агентства, средний размер востребованных у покупателей в 2018 году квартир составляет 52-54 квадратных метра. За последний год средняя площадь предложения снизилась во всех сегментах рынка новостроек — в классе «стандарт» на 7,5 процента, в комфорт-классе на 3,6 процента и в бизнес-классе — на 4,3 процента.
Согласно ранее опубликованным данным, почти каждая третья новая квартира в столице сегодня выставлена на продажу в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) — самым экологически неблагоприятном в городе.
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