Популярности Путина в Молдавии помогла его демонизация Западом 

По итогам опроса жителей Молдавии самым популярным зарубежным политиком в стране был признан президент России Владимир Путин. По данным Центра социологических исследований CIVIS, российскому лидеру симпатизируют 55% участников опроса. Он опередил по популярности бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, президента Румынии Клауса Йоханниса.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко считает, что не нужно увязывать популярность российского лидера в Молдавии и результаты возможного референдума о присоединении к Румынии.
«Мне кажется, нельзя увязывать рейтинги президентов России и Румынии, тем более в контексте действий унионистов по объединению двух стран. Эти вопросы решают не президенты, а население. Конечно, авторитеты лидеров имеют значение, но прежде всего — это воля народа. Мы знаем, что более сотни населенных пунктов Молдовы высказалось за присоединение к Румынии. Но еще больше городов и сел высказалось против. По имеющийся у меня информации, их порядка 245. И здесь вопрос — почему некоторые молдаване высказываются за присоединение к соседней стране? Ответ простой — там выше уровень жизни, там меньше коррупции, там проще устроиться на работу. Вопрос же о том, почему население смотрит в сторону Бухареста, надо бы адресовать руководителям Молдавии. Значит, они довели свою страну до такого состояния, что часть населения вынуждена искать лучшую жизнь за рубежом», — сказал собеседник НСН.
При этом он высказал уверенность, что Молдавия не войдет в состав Румынии.
«Молдавия никогда не присоединится к Румынии. Слишком сильны в ней патриотические силы», — подчеркнул эксперт.
По его словам, пример Молдавии показывает, что демонизация Путина Западом не работает.
«Демонизация в данном случае работает как раз на усиление имиджа нашего президента. Психологически это объясняется довольно просто: если человека хотят демонизировать, значит это неспроста, значит, значит его хотят сознательно лишить популярности, значит, в нем есть что-то такое, что привлекает. Неустанная демонизация Владимира Путина — всего лишь часть многоцелевой вашингтонской стратегии, призванной отбросить российскую цивилизацию назад. Но ведь люди все понимают. Поэтому эта политика не может не иметь обратный эффект», — заключил политолог.