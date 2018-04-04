Популярности Путина в Молдавии помогла его демонизация Западом

«Мне кажется, нельзя увязывать рейтинги президентов России и Румынии, тем более в контексте действий унионистов по объединению двух стран. Эти вопросы решают не президенты, а население. Конечно, авторитеты лидеров имеют значение, но прежде всего — это воля народа. Мы знаем, что более сотни населенных пунктов Молдовы высказалось за присоединение к Румынии. Но еще больше городов и сел высказалось против. По имеющийся у меня информации, их порядка 245. И здесь вопрос — почему некоторые молдаване высказываются за присоединение к соседней стране? Ответ простой — там выше уровень жизни, там меньше коррупции, там проще устроиться на работу. Вопрос же о том, почему население смотрит в сторону Бухареста , надо бы адресовать руководителям Молдавии. Значит, они довели свою страну до такого состояния, что часть населения вынуждена искать лучшую жизнь за рубежом», — сказал собеседник НСН.

При этом он высказал уверенность, что Молдавия не войдет в состав Румынии.

«Молдавия никогда не присоединится к Румынии. Слишком сильны в ней патриотические силы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, пример Молдавии показывает, что демонизация Путина Западом не работает.

«Демонизация в данном случае работает как раз на усиление имиджа нашего президента. Психологически это объясняется довольно просто: если человека хотят демонизировать, значит это неспроста, значит, значит его хотят сознательно лишить популярности, значит, в нем есть что-то такое, что привлекает. Неустанная демонизация Владимира Путина — всего лишь часть многоцелевой вашингтонской стратегии, призванной отбросить российскую цивилизацию назад. Но ведь люди все понимают. Поэтому эта политика не может не иметь обратный эффект», — заключил политолог.