ЕК: Молодежная безработица остается большой проблемой для Евросоюза

Уровень безработицы среди молодежи в Евросоюзе остается очень высоким, эта большая проблема, требующая решения, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в среду.

"Что касается уровня безработицы молодежи, то он в ряде стран неприемлемо высок. У Еврокомиссии есть лишь ограниченный набор мер, чтобы работать с этим вопросом. … Это очень-очень большая проблема, которую необходимо решать", — ответил он на вопрос, не считает ли Еврокомиссия кризисом сложившуюся в ЕС ситуацию с этим видом безработицы.

Это один из важнейших вопросов для ЕС, которым нужно заниматься, сказал Винтерштайн. «В первую очередь, это должны делать сами страны Евросоюза, Еврокомиссия может помогать им. И мы делаем все возможное для этого», — отметил он.

"Нет сомнения, что высокие уровни безработицы молодёжи не будут побуждать молодых людей с энтузиазмом относиться к Европе в целом. Они хотят иметь работу. Правительства стран ЕС должны делать все, чтобы достичь этого. Поэтому нет сомнений в значимости этого вопроса", — ответил он на вопрос касательно возможных политических последствиях такой безработицы, в том числе, негативных настроений в отношении Евросоюза внутри самого ЕС.

Евростат в среду сообщил, что в феврале в целом в 28 странах ЕС почти 3,6 миллиона молодых людей в возрасте до 25 лет были без работы, среди которых примерно 2,5 миллиона человек — в 19 странах еврозоны, которую можно считать экономическим ядром ЕС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число безработных молодых людей снизилось по Евросоюзу на 314 тысяч человек, из которых 213 тысяч человек приходилось на еврозону, отмечает Евростат.