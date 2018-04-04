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В столице запущен интернет-сервис для общения соседей «Электронный дом»
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В столице запущен интернет-сервис для общения соседей «Электронный дом» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
К нему в тестовом режиме уже присоединились жители более 250 домов. «Вечерка» узнала о плюсах новой системы.
Сервис заработал на базе портала «Активный гражданин» ag.mos.ru в разделе «Электронный дом». Он позволяет каждому жителю лично управлять своим домом на новом уровне. Теперь, чтобы узнать мнение всех жильцов дома, больше не требуется проводить поквартирный обход, устраивать общие собрания.
Достаточно запустить опрос среди соседей в электронном формате по теме, касающейся конкретного дома, двора. К примеру, ремонта холла в подъезде, размещения консьержа, установки видеокамер в подъезде, благоустройства.
— Мы видим отклик: жители активно участвуют в голосованиях, которые сейчас проходят в домах, — отмечает инициатор голосования москвичка Татьяна Азизурахман.
Остается и классическая форма управления домом — жители по-прежнему могут принимать решения на общих собраниях собственников. Но теперь есть электронная альтернатива.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Козлов, председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Москвы:
— Проект реализуется по инициативе Общественной палаты города. Мэр Москвы поддержал нас, и на портале «Активный гражданин» появилась новая вкладка «Электронный дом». Сервис позволяет инициировать опрос в доме, решить текущие вопросы, а также провести общее собрание собственников онлайн.
ВАЖНО!
Проект «Электронный дом» — пилотный. Он будет адаптирован под пожелания горожан. Инициативу провести опрос, информирование могут выдвинуть сами жильцы многоквартирного дома, управляющая компания, Фонд капремонта Москвы. Проект «Активный гражданин» благодаря особым технологиям позволит идентифицировать пользователей.
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